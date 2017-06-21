СМИ: хоккеист "Чикаго" Госса может завершить карьеру из-за аллергии на экипировку

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Словацкий нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" Мариан Госса может завершить карьеру из-за тяжелой аллергической реакции на хоккейную форму. Об этом сообщает канадский телеканал Sportsnet.

Несколько источников подтвердили, что существует большая вероятность, что Госса больше никогда не выйдет на лед. "Это кажется забавным только тем, кто никогда с этим не сталкивался", - прокомментировал проблемы словака один из источников.

Сам хоккеист и его агент не дают комментариев касательно ситуации. В "Чикаго" также отказались от комментариев. Сообщается, что 38-летний Госса принимает настолько сильные лекарства от аллергии, что врачи берут его кровь на анализы каждую неделю, опасаясь серьезных побочных эффектов.

Контракт Госсы действует еще четыре сезона. В прошедшем сезоне он провел 73 матча в регулярном чемпионате, забросив 26 шайб и отдав 19 результативных передач. В составе "Чикаго" словак трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015).