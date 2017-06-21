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Баскетболистке Осиповой обидно, что на ЧЕ россиянки проиграли слабым командам

Спорт
21 июня, 11:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Осипова отметила, что в составе соперников не было ряда основных игроков

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Ирина Осипова (слева)

Ирина Осипова (слева)

© ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поражение российских баскетболисток на чемпионате Европы обидно, поскольку на турнире в составах команд-соперниц не выступал ряд ведущих игроков. Такое мнение ТАСС высказала двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный серебряный призер чемпионата мира и трехкратный чемпион Европы Ирина Осипова.

Сборная России проиграла команде Греции в квалификации за выход в 1/4 финала турнира в Чехии со счетом 58:62. Таким образом, россиянки не попали на чемпионат мира 2018 года.

"Конечно, я расстроилась. На мой взгляд, команды были там довольно легкие, не было ряда основных игроков. Печально", - сказала она.

Осипова готовилась в составе национальной команды к чемпионату Европы, но в конце мая покинула сборную, поскольку не проходила в состав.

"По поводу карьеры в сборной могу сказать, что сейчас все зависит от здоровья, в настоящий момент залечиваю колено. Мимо чемпионата мира мы пролетаем, а это еще минус год", - отметила баскетболистка.

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