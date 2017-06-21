Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Дадонов близок к подписанию контракта с клубом Восточной конференции НХЛ

Спорт
21 июня, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

По информации Sportsnet, россиянин не перейдет в новый клуб лиги "Вегас"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Дадонов (справа)

Евгений Дадонов (справа)

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский нападающий Евгений Дадонов близок к подписанию контракта с одним из клубов Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает канадский телеканал Sportsnet.

Ранее агент 28-летнего хоккеиста сообщил ТАСС, что Дадонов ведет переговоры с рядом команд НХЛ, включая новый клуб лиги "Вегас Голден Найтс", который будет выступать в Западной конференции.

По информации Sportsnet, россиянин не перейдет в "Вегас".

В прошедшем сезоне Дадонов провел за петербургский СКА 53 матча, в которых забросил 30 шайб и выполнил 36 голевых передач.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мечеть Кул-Шариф
6
Легенда Сююмбике: болельщикам Кубка конфедераций представили турмаршрут по ночной Казани
Футболисты сборной Германии
17
Сборная Германии обыграла команду Австралии в матче Кубка конфедераций
Артуро Видаль
15
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
2
Госдума приняла закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО
3
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
4
Скончался бывший начальник отечественной нелегальной разведки Юрий Дроздов
5
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Администрация Кузбасса подтвердила информацию об операции Тулееву
Темы дня
Загрузка...
Реклама