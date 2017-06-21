СМИ: Дадонов близок к подписанию контракта с клубом Восточной конференции НХЛ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский нападающий Евгений Дадонов близок к подписанию контракта с одним из клубов Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает канадский телеканал Sportsnet.

Ранее агент 28-летнего хоккеиста сообщил ТАСС, что Дадонов ведет переговоры с рядом команд НХЛ, включая новый клуб лиги "Вегас Голден Найтс", который будет выступать в Западной конференции.

По информации Sportsnet, россиянин не перейдет в "Вегас".

В прошедшем сезоне Дадонов провел за петербургский СКА 53 матча, в которых забросил 30 шайб и выполнил 36 голевых передач.