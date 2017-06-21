Мутко и глава Немецкого футбольного союза 22 июня возложат цветы в Парке Победы в Казани

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко и руководитель Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель в День памяти и скорби возложат цветы в Парке Победы в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

"22 июня в 17:00 в День памяти и скорби будут возлагать цветы в Парке Победы президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер Виталий Мутко и руководитель Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель. Это пожелание немцев принять участие", - пояснили в пресс- службе и добавили, что самих футболистов сборной Германии на возложении не будет.

Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби - памятная дата начала Великой Отечественной войны. В этот день на территории России приспускают государственные флаги. Всем учреждениям культуры, каналам телевидения и радиостанциям рекомендовано не включать в программу развлекательные передачи, а также рекламу. Руководители страны возлагают траурные венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

В регионах проходят встречи с ветеранами и другие мероприятия, посвященные памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Во многих городах проводятся минуты молчания.

22 июня в Казани пройдет матч группы B Кубка конфедераций по футболу, в котором сыграют сборные Германии и Чили. Встреча начнется в 21:00 мск.