UIMP: дисквалификация пятиборца Кустова не связана с докладом Макларена

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Дисквалификация российского пятиборца Максима Кустова не связана с тем, что его имя находится в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом говорится в заявлении Международного союза современного пятиборья (UIMP), которое приводит портал Insidethegames.
На прошлой неделе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации Кустова за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Спортсмен был недопущен к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, поскольку его имя фигурировало в первой части доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена. Согласно данным доклада, допинг-проба спортсмена в апреле 2014 года дала положительный результат на тренболон, метенолон и оксандролон, входящие в список запрещенных веществ WADA.
"Согласно информации, полученной от РУСАДА, дело Кустова не касается доклада Макларена и базируется на данных биологического паспорта, - говорится в сообщении. - Мы опубликуем полный текст заявления, когда будут завершены все внутренние процедуры".