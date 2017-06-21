Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

UIMP: дисквалификация пятиборца Кустова не связана с докладом Макларена

Спорт
21 июня, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

На прошлой неделе РУСАДА объявило о дисквалификации Кустова за нарушение антидопинговых правил на четыре года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Максим Кустов

Максим Кустов

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Дисквалификация российского пятиборца Максима Кустова не связана с тем, что его имя находится в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом говорится в заявлении Международного союза современного пятиборья (UIMP), которое приводит портал Insidethegames.

Смотрите также
Максим Кустов

ФСПР может подать апелляцию на дисквалификацию пятиборца Кустова

На прошлой неделе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации Кустова за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Спортсмен был недопущен к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, поскольку его имя фигурировало в первой части доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена. Согласно данным доклада, допинг-проба спортсмена в апреле 2014 года дала положительный результат на тренболон, метенолон и оксандролон, входящие в список запрещенных веществ WADA.

"Согласно информации, полученной от РУСАДА, дело Кустова не касается доклада Макларена и базируется на данных биологического паспорта, - говорится в сообщении. - Мы опубликуем полный текст заявления, когда будут завершены все внутренние процедуры".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мечеть Кул-Шариф
6
Легенда Сююмбике: болельщикам Кубка конфедераций представили турмаршрут по ночной Казани
Футболисты сборной Германии
17
Сборная Германии обыграла команду Австралии в матче Кубка конфедераций
Артуро Видаль
15
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
2
Госдума приняла закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО
3
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
4
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
5
Скончался бывший начальник отечественной нелегальной разведки Юрий Дроздов
6
Администрация Кузбасса подтвердила информацию об операции Тулееву
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама