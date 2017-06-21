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Агент: Мозгов позитивно оценивает обмен из "Лейкерс" в "Бруклин"

Спорт
21 июня, 12:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам Максима Шарифьянова, у россиянина будет роль основного центрового

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Тимофей Мозгов

Тимофей Мозгов

© AP Photo/Mark J. Terrill

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский центровой Тимофей Мозгов позитивно оценивает обмен из "Лос-Анджелес Лейкерс" в "Бруклин Нетс" и рассчитывает на роль основного центрового в новой команде. Об этом ТАСС сообщил агент баскетболиста Максим Шарифьянов.

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Тимофей Мозгов

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Мозгов был обменян минувшей ночью. Помимо российского центрового "Лейкерс" обменяли и защитника Д'Анджело Расселла на центрового Брука Лопеса и право выбора под 27-м номером на предстоящем драфте новичков.

"С одной стороны мы знали, что ведутся определенные разговоры, но обмен - это всегда неожиданно, - сказал Шарифьянов. - В целом Тима испытывает сдержанный оптимизм. У него будет другая роль в команде, да и команда будет не так плоха, как в том сезоне. Понимаем, что "Нетс" в этот момент перестраиваются и сейчас будет самое интересное. На мой взгляд Маркс [генеральный менеджер] делает отличную работу".

"Очевидно, если из команды ушел Брук Лопес и пришел Мозгов, то у Тимы будет роль основного центрового. Хотя, он еще не доехал до Бруклина и не разговаривал с тренерским штабом", - добавил собеседник ТАСС.

В регулярном чемпионате сезона-2016/17 "Лейкерс" заняли 14-е место в Западной конференции, одержав 26 побед в 82 играх и не попали в плей-офф, "Бруклин" замкнул таблицу Востока с 20 победами. Мозгов перешел в "Лейкерс" летом прошлого года. Баскетболист сыграл за команду 54 матча, набирая в среднем за игру 7,4 очка и делая 4,9 подбора.

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