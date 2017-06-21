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Баранова: неудача россиянок на ЧЕ по баскетболу выявила системные проблемы в команде

Спорт
21 июня, 12:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам олимпийской чемпионки, тренерский штаб команды во главе с Александром Васиным зря использовал на турнире только семь игроков

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Эпизод матча Россия - Греция

Эпизод матча Россия - Греция

© EPA/MARTIN DIVISEK

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вылет сборной России с женского чемпионата Европы в Чехии обнажил системные проблемы в команде, которые до сих пор не решены. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, двукратный серебряный призер чемпионата мира и двукратная чемпионка Европы Елена Баранова.

Россиянки проиграли в квалификации за выход в 1/4 финала турнира команде Греции со счетом 58:62. Таким образом, они не попадут на чемпионат мира 2018 года.

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"Дело не в провальной третьей четверти матча с Грецией и самой игре: есть системные проблемы, которые еще пока со сборной не решены, - сказала Баранова. - Та же Епифания Принс вообще не играет в защите, не понимает ее, отторгает и не хочет играть в командный баскетбол. В нападении она стучит мячом 23 секунды, а на 24-й выбрасывает передачи. Поскольку это не ее, то у нее много ошибок".

По словам Барановой, тренерский штаб команды во главе с Александром Васиным зря использовал на турнире только семь игроков. "Мы можем полноценно играть с 12 игроками. Зачем брали на турнир Черепанову, хорошо играющую в защите Виеру, которые сидят на скамейке?" - отметила она.

"Как я уже говорила, у нас не было игры персонально на Белякову, Кириллову, у которой хороший проход и бросок, какого-то разнообразия в атаке. Если бы комбинации соответствовали тем игрокам, которые могут их завершить, то мы бы спокойно заняли первое место в группе и про Грецию вообще не вспоминали", - добавила она.

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