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Россия на летней Сурдлимпиаде в Турции будет представлена 337 спортсменами

Спорт
21 июня, 13:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Ожидается, что всего на турнир в Турцию приедут более 4000 спортсменов из 109 стран мира

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МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. В состав сборной России, которая с 18 по 30 июля будет выступать на XIII Сурдлимпийских летних играх в турецком Самсуне, вошли 337 спортсменов. Об этом сообщил ТАСС президент Сурдлимпийского комитета России (СКР) Александр Романцов.

На Сурдлимпиаде будут разыграны 220 комплектов наград в 21 спортивной дисциплине: бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт на шоссе, маунтинбайк, гандбол, гольф, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол. Ожидается, что в Турцию приедут более 4000 спортсменов из 109 стран мира.

"От России на этой Сурдлимпиаде выступят 337 спортсменов, мы будем бороться за награды во всех видах программы Игр, - заметил Романцов. - Главная задача, которая стоит перед нашими атлетами, - достойно представить свою страну на самых важных для нас соревнованиях. И, конечно же, мы будем бороться за первое общекомандное место".

"Государство в последние годы оказывает большую поддержку отечественному сурдлимпийскому спорту, - отметил Романцов. - Наши спортсмены имеют возможность готовиться на современных спортивных базах, участвуют в различных международных соревнованиях". В 2015 году зимние Сурдлимпийские игры проходили в России (в Ханты-Мансийске и Магнитогорске).

Сурдлимпийские игры - специальные соревнования, предусмотренные для спортсменов с нарушением слуха. Сборная России была первой в неофициальном медальном зачете на двух последних летних Сурдлимпиадах. В 2013 году россияне завоевали 177 медалей (67 золотых, 52 серебряных и 58 бронзовых), четырьмя годами позже - 98 (29-41-28).

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