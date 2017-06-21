Иностранные тренеры продолжат работу с женской сборной России по керлингу

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) одобрил заявки Федерации керлинга России (ФКР) на финансирование иностранных тренеров-консультантов Даниэля Рафаэля и Роджера Шмидта. Об этом сообщает пресс-служба ФКР.

Заседание исполкома ОКР, на котором рассматривались заявки спортивных федераций на финансирование оплаты услуг иностранных специалистов, состоялось 21 июня. Рафаэль и Шмидт в сезоне-2017/18 будут работать со сборной России среди смешанных пар и женской сборной России.

Как отмечает пресс-служба ФКР, продолжается работа над вопросом финансирования иностранного тренера для мужской сборной России.

На чемпионате мира по керлингу 2017 года женская сборная России завоевала серебряные медали.