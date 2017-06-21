Учения по оказанию помощи болельщикам в случае обрушения трибун прошли в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Медицинские учреждения Калининграда провели учения по оказанию помощи болельщикам в случае возникновения экстренной ситуации на стадионе во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

"Во вторник, 20 июня, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу экстренные медицинские службы и лечебные учреждения региона продемонстрировали готовность к ликвидации медико-санитарных последствий "обрушения трибун" на стадионе первенства", - говорится в сообщении.

Это была первая учебная тренировка регионального Минздрава такого рода. В ней были задействованы территориальная служба медицины катастроф и медицинские организации, которые будут задействованы во время проведения первенства в 2018 году. Целью стала отработка организации, управления, порядка и последовательности перевода учреждений здравоохранения в режим повышенной готовности и анализ мероприятий в случае ЧС.

По легенде учений, на стадионе ЧМ произошло обрушение на одной из трибун с болельщиками. На место прибыла бригада скорой помощи, которая определила степень тяжести десяти "пострадавших", извлеченных "из-под обломков", и очередность их эвакуации. Затем в район ЧП были направлены еще десять бригад скорой помощи, а медучреждения, куда доставляли пострадавших, приведены в режим чрезвычайной ситуации.

На втором этапе была проверена организация работы Калининградской областной и Центральной городской клинических больниц, Детской областной больницы, а также Городской клинической больницы скорой медицинской помощи больниц при приеме массового потока пострадавших.

По оценке представителей регионального Министерства здравоохранения, в целом, учения прошли успешно. Тренировки будут продолжены, сообщили в пресс-службе. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

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