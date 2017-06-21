Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Легкоатлетка Ласицкене примет участие в этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне

Спорт
21 июня, 13:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам менеджера спортсменки Ольги Назаровой, Ласицкене пришло приглашение из Лондона и она уже отдала все документы на получение британской визы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Ласицкене (Кучина)

Мария Ласицкене (Кучина)

© EPA/JESSICA GOW

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер мирового сезона в женских прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) получила приглашение от организаторов лондонского этапа "Бриллиантовой лиги", который пройдет 9 июля, и намерена принять в нем участие. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

По словам менеджера, лондонский этап "Бриллиантовой лиги" был очень важен для российской спортсменки в плане подготовки к августовскому чемпионату мира, который состоится в первой половине августа также в столице Великобритании. Однако весной, когда Ласицкене формировала свой календарь выступлений, организаторы июльского старта не проявляли заинтересованности в приглашении этой спортсменки к себе на турнир.

"Ситуация изменилась, нам пришло приглашение из Лондона, - отметила Назарова. - Мария намерена выступить на этом этапе и сегодня уже отдала все документы на получение британской визы. К сожалению, в Лондон она отправится без своего тренера Геннадия Габриляна. Но без поддержки она там точно не останется".

6 июля Ласицкене выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне.

Смотрите также

Мутко: Шубенков и Ласицкене на каждом старте подтверждают свой мировой уровень

Тренер: семь побед подряд легкоатлетки Ласицкене являются фантастическим результатом

Прыгунья в высоту Ласицкене выиграла шестой зарубежный турнир подряд, победив в Стокгольме

Легкоатлетка Ласицкене уверена, что к ЧМ-2017 ее соперницы серьезно прибавят в результатах

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мечеть Кул-Шариф
6
Легенда Сююмбике: болельщикам Кубка конфедераций представили турмаршрут по ночной Казани
Футболисты сборной Германии
17
Сборная Германии обыграла команду Австралии в матче Кубка конфедераций
Артуро Видаль
15
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ вызван в МИД Швеции для объяснений по инциденту о самолетах
2
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
3
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
4
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
5
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
6
Кремль пока не ознакомился с посланием эмира Катара Путину
7
Шойгу: ситуация у западных границ РФ ухудшается из-за роста военной активности НАТО
Темы дня
Загрузка...
Реклама