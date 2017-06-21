Левитин: российской стороне нужно обсудить с ФИФА билетную политику ЧМ-2018

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Оргкомитету "Россия-2018" необходимо обсудить с Международной федерацией футбола (ФИФА) билетную политику на чемпионате мира 2018 года по итогам Кубка конфедераций. Такое мнение ТАСС высказал помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин.

"Я был на открытии [Кубка конфедераций], смотрел матчи по телевизору, - сказал Левитин. - Организация на очень высоком уровне, и, что интересно, очень много болельщиков. Одной из тревог было то, что люди не пойдут на эти соревнования, все-таки это не чемпионат мира. Но нынешняя ситуация говорит о том, что в России любят футбол".

"Смотреть лучшие команды мира - не каждый раз у всех получается, - отметил собеседник агентства. - Я считаю, что необходимо посмотреть на ценовую политику по билетам, сегодня цены высокие для нас. Но тем не менее, это устанавливается международной федерацией, и это тот вопрос, который будет необходимо уже по итогам Кубка конфедераций обговорить. Матчи очень разные, есть матчи в группе, а есть полуфинал - это разный уровень".

Ранее вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что российская сторона хочет быть более вовлеченной в формирование билетной программы чемпионата мира 2018 года.

Игры Кубка конфедераций с 17 июня по 2 июля принимают Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.