Меры безопасности будут усилены на ЧЕ по боксу во время боя россиянина и украинца

Вице-губернатор: Инфантино назвал поле стадиона "Фишт" "чистым бархатом"Спорт 21 июня, 14:56
Более 700 казаков задействованы в проведении Кубка конфедераций в СочиСпорт 21 июня, 14:52
Мутко: команды Кубка конфедераций подвергаются очень жесткому допинг-контролюСпорт 21 июня, 14:45
Мутко не видит проблем для пребывания в России иностранных болельщиковСпорт 21 июня, 14:45
Долуда: ФИФА не имеет претензий к организации Кубка конфедераций в СочиСпорт 21 июня, 14:44
Мутко: около 400 тысяч билетов было продано на матчи Кубка конфедерацийСпорт 21 июня, 14:43
Профсоюз КХЛ подал иски в суд и прокуратуру в связи с долгами перед игроками "Динамо"Спорт 21 июня, 14:38
На летнем кампусе РАНХиГС выступят ведущие экономисты и главы крупнейших компанийНовости партнеров 21 июня, 14:37
"Яблоко" выдвинуло Ройзмана кандидатом на выборах главы Свердловской областиПолитика 21 июня, 14:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Организаторы чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове, усилят меры безопасности во время четвертьфинального боя между россиянином Петром Хамуковым и украинцем Александром Хижняком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.
"Организаторы усилили меры безопасности, потому что встречаются российский и местный боксер", - сообщил собеседник агентства.
По словам генсека федерации Умара Кремлева, усиленные меры безопасности, принятые организаторами на чемпионате Европы, не сказываются на сборной России.
"Я не чувствую, что что-либо изменилось, никакого напряжения, несмотря на усиление мер безопасности. Все готовятся к боям", - заявил Кремлев.
Четвертьфинальный бой чемпионата в весовой категории до 75 кг между Хамуковым и Хижняком состоится в среду в 14:30 мск. Россиянин является действующим чемпионом Европы в данном весе.
Турнир завершится 24 июня.