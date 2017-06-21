Меры безопасности будут усилены на ЧЕ по боксу во время боя россиянина и украинца

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Организаторы чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове, усилят меры безопасности во время четвертьфинального боя между россиянином Петром Хамуковым и украинцем Александром Хижняком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

"Организаторы усилили меры безопасности, потому что встречаются российский и местный боксер", - сообщил собеседник агентства.

По словам генсека федерации Умара Кремлева, усиленные меры безопасности, принятые организаторами на чемпионате Европы, не сказываются на сборной России.

"Я не чувствую, что что-либо изменилось, никакого напряжения, несмотря на усиление мер безопасности. Все готовятся к боям", - заявил Кремлев.

Четвертьфинальный бой чемпионата в весовой категории до 75 кг между Хамуковым и Хижняком состоится в среду в 14:30 мск. Россиянин является действующим чемпионом Европы в данном весе.

Турнир завершится 24 июня.