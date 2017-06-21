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Вице-президент клуба: болельщики смогут управлять ФК "Арарат", если приобретут его акции

Спорт
21 июня, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Андраник Керопян не стал называть бюджет клуба на ближайший год, лишь заметив, что он третий по величине среди всех участников второго дивизиона

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Акции московского "Арарата" поступят в открытую продажу, поэтому принять участие в управлении футбольным клубом смогут даже его болельщики. Об этом на пресс-конференции в Москве объявил вице-президент "Арарата" Андраник Керопян.

"Арарат", созданный в конце марта этого года, в ближайшем сезоне выступит в первенстве России среди команд второго дивизиона. В межсезонье клуб подписал контракты с бывшими игроками сборной России Романом Павлюченко и Маратом Измайловым.

"Концепция развития клуба будет принципиально отличаться от клубов, которые вы упомянули ["Улисс", "Армавир"], - сказал Керопян. - Любой болельщик сможет приобрести акции клуба и принимать активное участие в его жизнедеятельности". "В США есть клуб по американскому футболу "Солт-Лейк-Сити", которым через сайт управляют болельщики. Выстроить аналогичную схему у нас точно не получится, но схожие моменты будут", - добавил он.

Керопян не стал называть бюджет клуба на ближайший год, лишь заметив, что он третий по величине среди всех участников второго дивизиона. "Бюджет сформирован на несколько лет вперед и никаких опасений за будущее клуба нет. У нас долгосрочной проект", - пояснил он.

Главная задача клуба - в первом же сезоне выйти в Футбольную национальную лигу. "Социальная функция клуба - объединить армян Москвы, России, всего мира. Чтобы они болели за наш клуб, в том числе в Армении", - отметил Керопян.

Предстоящий сезон домашние матчи команда будет проводить на стадионе "Спартаковец" имени Н. П. Старостина.

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