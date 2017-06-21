Кириленко: женская сборная России по баскетболу имеет большой нераскрытый потенциал

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Женская сборная России обладает большим потенциалом, который пока не использован. Такое мнение высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Сборная России проиграла команде Греции в квалификации за выход в 1/4 финала чемпионата Европы в Чехии со счетом 58:62. Таким образом, россиянки не попали на чемпионат мира 2018 года.

"Несмотря на результат, явно чувствуется большой потенциал команды, который мы пока не смогли использовать. Видно, что можем прибавлять, что игроки могут играть. Нет претензий к самоотдаче баскетболисток. Они бились, пластались, старались, но, увы, совершали много ошибок", - подвел итоги Кириленко.

"Именно сейчас происходит рождение той женской сборной России, которая будет отстаивать честь нашей страны на крупнейших турнирах как минимум в ближайшее десятилетие. А те девушки, которым сейчас 18-20 лет, должны составить костяк команды на годы вперед. Они, несмотря на результат, получили бесценный опыт, хоть и очень болезненный, но необходимый. Пусть они запомнят эту неудачу: она обязательно поможет им в будущем", - добавил президент РФБ.

Женская команда России второй раз подряд не выступит на чемпионате мира.