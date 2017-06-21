Госдума приняла в первом чтении законопроект о развитии студенческого спорта в РФ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на развитие студенческого спорта в РФ. Авторами инициативы в январе текущего года выступила группа депутатов от "Единой России" и ЛДПР.

Изменения предусматриваются в закон о физической культуре и спорте в РФ. Согласно инициативе, "развитие студенческого спорта осуществляется Российским студенческим спортивным союзом (РССС), который является общероссийской общественной организацией", а также студенческими спортивными лигами по соответствующим видам спорта, указывают разработчики в пояснительной записке.

В связи с этим законопроектом предлагается уточнить определение понятия "студенческая спортивная лига", определив, что ее учредителем является РССС и (или) общероссийская спортивная федерация.

Кроме этого, авторы считают необходимым наделить органы госвласти субъектов РФ правом участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований студенческих спортивных лиг, проводимых на их территориях.

Депутаты уверены, что предлагаемые в законопроекте меры будут способствовать развитию студенческого спорта на федеральном и региональном уровнях.