Профсоюз КХЛ подал иски в суд и прокуратуру в связи с долгами перед игроками "Динамо"

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МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Профсоюз игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подал иски на невыплату заработной платы игрокам московского "Динамо" в гражданский суд, прокуратуру и следственный комитет. Об этом ТАСС сообщил глава профсоюза Андрей Коваленко.
5 июня ООО "Хоккейный клуб "Динамо", являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Задолженность по зарплате игрокам за несколько месяцев составляет около 800 млн рублей. Ранее Коваленко сообщил ТАСС, что 12 хоккеистов клуба обратились за помощью в профсоюз.
"На вчерашний вечер уже 17 хоккеистов подали заявления, ребята звонят. Мы подаем заявления в соответствии с регламентом - сначала в дисциплинарный комитет с просьбой присудить игроку статус неограниченно свободного агента и подтвердить задолженность по контракту перед игроками, - сказал Коваленко. - Уже подали иски в гражданский суд на невыплату заработной платы, в прокуратуру и следственный комитет".
По словам Коваленко, профсоюз обсудил ситуацию с задолженностями перед игроками "Динамо" с лигой.
"Мы поговорили с вице-президентами КХЛ Красновым и Кобылянским: у нас есть понимание, как надо действовать. В соответствии с регламентом мы выполняем все наши действия, положенные по защите хоккеистов. Лига в лице дисциплинарного комитета рассматривает все эти дела как можно быстрее, чтобы хоккеисты могли найти работу", - отметил он.