Россиянин Егоров вышел в полуфинал чемпионата Европы по боксу

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский боксер Василий Егоров вышел в полуфинал чемпионата Европы в весовой категории до 49 кг. Турнир проходит в Харькове.

Российский боксер единогласным решением судей одержал победу над украинцем Назаром Куротчиным. Соперник Егорова по полуфиналу, который пройдет 23 июня, определится в поединке турка Мухаммета Унлу и белоруса Евгения Кармильчика.

Егоров стал первым российским боксером, который обеспечил себе медаль турнира. Бронза будет вручаться боксерам, проигравшим в полуфинале.

Чемпионат Европы завершится 24 июня.