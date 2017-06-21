Инвестор погасил все долги краснодарского волейбольного клуба "Динамо"

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Инвестор ликвидировал задолженность перед игроками и сотрудниками краснодарского волейбольного клуба "Динамо", сообщил журналистам вице- губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

"Денежки пришли, денежки вернули. Будет плановое финансирование. Появился инвестор. Работает в нефтяной сфере", - сказал вице-губернатор.

Игроки и сотрудники мужской и женской команд краснодарского "Динамо" не получали зарплату с июля 2016 по февраль 2017 года. В феврале этого года была погашена задолженность за два месяца. Мужской и женский клубы бойкотировали по одному матчу национального первенства, протестуя против невыплаты зарплат.