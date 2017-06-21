РФС готов оплатить установку системы видеоповторов на российских стадионах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) готов взять на себя траты на установку систем видеоассистентов рефери (VAR) на российских стадионах. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко.

"Мы, РФС, подали заявку на разрешение использования у себя системы видеоповторов. Мы готовы ее оплатить", - сказал Мутко.

"Многие коллеги противятся этому проекту, потому что футбол един, а это правило применяется пока только к элитному футболу. Но система видеоповторов дает более объективный результат и снижает давление на главного судью", - отметил глава РФС.

"Но еще много моментов, которые нужно настраивать. Например, как это доносить до болельщиков, с какой точки пересматривать и так далее. Должна быть более четкая система остановки игры, на табло должна зажигаться надпись соответствующая, чтобы зрители и телезрители это все видели", - сказал Мутко.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. Сейчас видеоповторы применяются на Кубке конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.