Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФС готов оплатить установку системы видеоповторов на российских стадионах

Спорт
21 июня, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

По слова вице-премьера РФ Виталия Мутко, РФС подал заявку на разрешение использования у себя этой системы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) готов взять на себя траты на установку систем видеоассистентов рефери (VAR) на российских стадионах. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко.

Смотрите также

Мутко: не нужно забегать вперед в вопросе использования видеоповторов в РФПЛ

"Мы, РФС, подали заявку на разрешение использования у себя системы видеоповторов. Мы готовы ее оплатить", - сказал Мутко.

"Многие коллеги противятся этому проекту, потому что футбол един, а это правило применяется пока только к элитному футболу. Но система видеоповторов дает более объективный результат и снижает давление на главного судью", - отметил глава РФС.

"Но еще много моментов, которые нужно настраивать. Например, как это доносить до болельщиков, с какой точки пересматривать и так далее. Должна быть более четкая система остановки игры, на табло должна зажигаться надпись соответствующая, чтобы зрители и телезрители это все видели", - сказал Мутко.

Смотрите также

Немецкий футболист Эмре Джан считает, что видеоповторы убивают эмоции от игры

Смолов: хотелось бы видеть систему видеоповторов в РФПЛ

Пепе: эксперимент с видеоповторами надо поддержать, он очень ценен

Футболист сборной России Миранчук назвал видеоповторы данностью, которую нужно принять

Уго Броос: видеоповторы в футболе важны, но они не должны прерывать матч

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. Сейчас видеоповторы применяются на Кубке конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мечеть Кул-Шариф
6
Легенда Сююмбике: болельщикам Кубка конфедераций представили турмаршрут по ночной Казани
Футболисты сборной Германии
17
Сборная Германии обыграла команду Австралии в матче Кубка конфедераций
Артуро Видаль
15
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
2
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
3
Посол РФ вызван в МИД Швеции для объяснений по инциденту о самолетах
4
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
5
Глава МВД уверен, что дело о гибели якобы пьяного ребенка в Балашихе дойдет до суда
6
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
7
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
Темы дня
Загрузка...
Реклама