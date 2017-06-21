РФС готов оплатить установку системы видеоповторов на российских стадионах

Россия отреагирует на введенные против нее США санкцииПолитика 21 июня, 16:32
СМИ: бывший теннисист Борис Беккер признан банкротомСпорт 21 июня, 16:31
Белорусская теннисистка Азаренко одержала победу в первом матче после рождения ребенкаСпорт 21 июня, 16:28
ФК "Динамо" не будет делать дорогих приобретений этим летомСпорт 21 июня, 16:26
Казань ожидает до трех тысяч болельщиков сборных Германии и Чили по футболуСпорт 21 июня, 16:24
Доставленный к следователю сотрудник "Аэрофлота" является свидетелемПроисшествия 21 июня, 16:15
Словацкий хоккеист "Чикаго" Госса пропустит сезон-2017/18 из-за аллергии на экипировкуСпорт 21 июня, 16:10
"Айра" сделает музей под открытым небом в рамках Кубка Кезеной-АмНовости партнеров 21 июня, 16:10
На лося — после экзамена: что может измениться в законе "Об охоте"Общество 21 июня, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) готов взять на себя траты на установку систем видеоассистентов рефери (VAR) на российских стадионах. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко.
"Мы, РФС, подали заявку на разрешение использования у себя системы видеоповторов. Мы готовы ее оплатить", - сказал Мутко.
"Многие коллеги противятся этому проекту, потому что футбол един, а это правило применяется пока только к элитному футболу. Но система видеоповторов дает более объективный результат и снижает давление на главного судью", - отметил глава РФС.
"Но еще много моментов, которые нужно настраивать. Например, как это доносить до болельщиков, с какой точки пересматривать и так далее. Должна быть более четкая система остановки игры, на табло должна зажигаться надпись соответствующая, чтобы зрители и телезрители это все видели", - сказал Мутко.
В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. Сейчас видеоповторы применяются на Кубке конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.