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Четыре клуба КХЛ имеют долги перед игроками за прошлый сезон

Спорт
21 июня, 15:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам главы профсоюза лиги Андрея Коваленко, на данный момент долги имеют "Адмирал", московское "Динамо", "Медвешчак" и "Лада"

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Андрей Коваленко

Андрей Коваленко

© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Четыре клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) имеют непогашенные задолженности перед игроками за минувший сезон. Об этом ТАСС сообщил глава профсоюза лиги Андрей Коваленко.

Ранее КХЛ сообщила о том, что долги перед игроками имеют 12 клубов, которые должны рассчитаться с хоккеистами до 1 июля. В противном случае на них будет наложен штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности. Позже стало известно, что долги погасили "Сибирь", "Нефтехимик" и "Амур".

"На данный момент долги имеют "Адмирал", московское и минское "Динамо", "Медвешчак" и "Лада". При этом минский клуб по зарплате уже рассчитывается", - сказал Коваленко.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщало, что "Адмирал" имеет задолженность по зарплате с января. "У "Лады" задолженность не такая большая - за апрель", - отметил глава профсоюза.

"Медвешчак" решением совета директоров лиги от 24 мая был исключен из КХЛ.

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