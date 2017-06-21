Четыре клуба КХЛ имеют долги перед игроками за прошлый сезон

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Четыре клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) имеют непогашенные задолженности перед игроками за минувший сезон. Об этом ТАСС сообщил глава профсоюза лиги Андрей Коваленко.

Ранее КХЛ сообщила о том, что долги перед игроками имеют 12 клубов, которые должны рассчитаться с хоккеистами до 1 июля. В противном случае на них будет наложен штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности. Позже стало известно, что долги погасили "Сибирь", "Нефтехимик" и "Амур".

"На данный момент долги имеют "Адмирал", московское и минское "Динамо", "Медвешчак" и "Лада". При этом минский клуб по зарплате уже рассчитывается", - сказал Коваленко.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщало, что "Адмирал" имеет задолженность по зарплате с января. "У "Лады" задолженность не такая большая - за апрель", - отметил глава профсоюза.

"Медвешчак" решением совета директоров лиги от 24 мая был исключен из КХЛ.