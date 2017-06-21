Мутко считает, что футбольный клуб "Сочи" продолжит существование

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" вряд ли будет расформирован, сообщил на пресс-конференции вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Ранее газета "Советский спорт" сообщила, что "Сочи" снимется с чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) из-за финансовых проблем. Спортивный директор клуба Максим Деменко сказал ТАСС, что ясность с финансированием должна появиться через неделю.

"Есть определенные сложности, но я не думаю, что клуб прекратит существование. Думаю, он возьмет некий тайм-аут. Нам не хочется создания там временного или бюджетного клуба. Хочется, чтобы были предпосылки к созданию и возрождению сочинского футбола, и чтобы местный бизнес был основной для этого", - сказал Мутко.

"Сочи" занял седьмое место в зоне "Юг" ПФЛ. Клуб был воссоздан перед началом сезона-2016/17.