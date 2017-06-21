Кречетов: переговоры "Динамо" с Данни непростые, семья игрока хочет остаться в Португалии

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МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Португальский футболист Данни пока не дал ответа на предложение от московского "Динамо", ситуация осложняется тем, что его семья хочет остаться на родине. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор столичного клуба Евгений Кречетов.
Ранее Кречетов сообщил ТАСС, что "Динамо" будет счастливо возвращению 33-летнего Данни в команду.
"К сожалению, понимания насчет ситуации с Данни нет, это не самая простая ситуация. Мы хотим видеть его у себя, мы сделали ему предложение, но он все советуется с семьей, которая очень хочет остаться в Португалии", - заявил Кречетов.
В начале июня Данни объявил об уходе из санкт-петербургского "Зенита", за который выступал с августа 2008 года. В "Зенит" португальский футболист перешел из "Динамо", где играл с 2005 года. За московскую команду Данни провел в различных турнирах 113 матчей, забив 21 мяч.