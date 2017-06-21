Тренировочные базы в Ростовской области после ЧМ-2018 отдадут юным футболистам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Тренировочные базы, которые готовят в Ростовской области к предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года, после турнира будут использовать для развития детско-юношеского футбола. Об этом сообщил в среду министр спорта региона Самвел Аракелян на заседании правительства области.

"Сейчас ведутся работы на стадионах "Локомотив", "Труд", "Олимп-2" и "СКА" в Ростове, им. Лакомова в Азове и "Торпедо" в Таганроге. С проектными организациями отработаны вопросы наследия. Все названные стадионы после завершения чемпионата мира будут использоваться в приоритетном порядке для развития детско-юношеского футбола", - рассказал министр.

По его словам, натуральные газоны на стадионах Лакомова и "Локомотив" в 2019 году будут заменены на искусственные, в новых административно-бытовых корпусах "Локомотива" будет размещена СШОР № 19, на базе стадиона "Труд" - центр спортивной подготовки сборных команд области.

Как ранее сообщалось, из резервного фонда области выделено почти 145 млн рублей на приобретение специализированного оборудования для тренировочных площадок ЧМ-2018 и ухода за их газонами. Подготовка и оснащение оборудованием пяти тренировочных баз - "Локомотив", "Труд" и "Олимп-2" в Ростове-на-Дону, "Торпедо" в Таганроге и стадион имени Лакомова в Азове - завершится до конца текущего года.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.