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Словацкий хоккеист "Чикаго" Госса пропустит сезон-2017/18 из-за аллергии на экипировку

Спорт
21 июня, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Контракт форварда действует еще четыре года

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Мариан Госса

Мариан Госса

© AP Photo/Paul Sancya

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Словацкий нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" Мариан Госса пропустит следующий сезон из-за аллергии на хоккейную экипировку. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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"Последние несколько лет я проходил курс лечения от прогрессирующего заболевания кожи и побочных эффектов, вызываемых препаратами, используемыми для лечения. Из-за серьезных побочных эффектов от лекарств, я не смогу сыграть в предстоящем сезоне. Я разочарован тем, что не смогу сыграть, но я должен учитывать всю серьезность своего состояния. Лечение повлияло на мою жизнь, как на льду, так и вне его", - сказал Госса.

"Чикаго" полностью поддерживает Госсу в решении его медицинских проблем, - транслировал позицию клуба генеральный менеджер команды Стэн Боумэн. - Это чрезвычайно сложная ситуация для нас, потому что мы все знаем Госсу, как невероятного человека и игрока, мы знаем, что он конкурентоспособный, преданный и скромный. Он сыграл важную роль в успехе нашей команды в последние годы, что делает его уход значительной потерей. Его товарищи по команде и тренеры знают, с какими физическими трудностями он сражался, но никогда не жаловался и не пропускал игры, несмотря на все проблемы".

Контракт Госсы действует еще четыре года. В прошедшем сезоне он провел 73 матча в регулярном чемпионате, забросив 26 шайб и отдав 19 результативных передач. В составе "Чикаго" словак трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015).

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