ФК "Динамо" не будет делать дорогих приобретений этим летом

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Крупных переходов футболистов в текущее трансферное окно от московского "Динамо" больше ждать не стоит. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор столичного клуба Евгений Кречетов.

Текущим летом "Динамо" подписало 31-летнего бразильского нападающего Вандерсона, 28-летнего полузащитника из Мали Самба Соу и 28-летнего боснийского защитника Тони Шуньича.

"Мы уверены, что не ошиблись с ними. Решение взвешенное, оно было принято не одним человеком, а во взаимодействии с главным тренером и селекционной службой. Самое главное, что это очень качественные и не очень дорогие решения, что сейчас важно для "Динамо", - отметил Кречетов.

"Крупных трансферов, я думаю, в это трансферное окно ожидать не стоит. Дальше если только молодые ребята придут. Мы хотели только укрепить центральную линию, в принципе, наша команда - это отлаженный механизм, поэтому нам требовались точечные усиления. Думаю, у нас боеспособный состав для выступления в премьер-лиге", - добавил он.

"Динамо" вернулось в Российскую футбольную премьер-лигу после сезона в Футбольной национальной лиге, став победителем этого турнира.