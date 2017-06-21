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СМИ: бывший теннисист Борис Беккер признан банкротом

Спорт
21 июня, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Сам 49-летний спортсмен на слушании, которое состоялось в среду, не присутствовал

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Борис Беккер

Борис Беккер

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Верховный суд Лондона признал банкротом шестикратного победителя турниров серии Большого шлема, олимпийского чемпиона немецкого теннисиста Бориса Беккера. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сам 49-летний спортсмен на слушании, которое состоялось в среду, не присутствовал. Адвокаты Беккера просили отложить вынесение решения суда на 28 дней, чтобы дать ему возможность получить шесть млн евро за счет продажи недвижимости в Испании, чтобы уладить проблемы с банковскими долгами в Великобритании. Однако судья отклонил эту просьбу.

Беккер является двукратным победителем Открытого чемпионата Австралии, трехкратным победителем Уимблдона и победителем Открытого чемпионата США. В составе сборной Германии Беккер стал олимпийским чемпионом 1992 года в парном разряде. Профессиональную карьеру теннисиста он завершил в 1999 году. По официальным данным за свою карьеру немец заработал более $25 млн призовых в одиночном и парном разрядах.

С 2013 по 2016 гг Беккер являлся тренером сербского теннисиста Новака Джоковича.

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