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Российский боксер Хамуков не сумел выйти в полуфинал чемпионата Европы

Спорт
21 июня, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Россиянин уступил украинцу Александру Хижняку

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Петр Хамуков

Петр Хамуков

© AP Photo/Frank Franklin II, архив

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский боксер Петр Хамуков не смог выйти в полуфинал чемпионата Европы в весовой категории до 75 кг. Турнир проходит в Харькове.

Россиянин, который стал чемпионом Европы в данной весовой категории в 2015 году, решением судей проиграл украинцу Александру Хижняку.

Ранее сообщалось, что во время этого боя организаторы турнира усилят меры безопасности.

Турнир завершится 24 июня.

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