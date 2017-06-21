Российский боксер Хамуков не сумел выйти в полуфинал чемпионата Европы

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский боксер Петр Хамуков не смог выйти в полуфинал чемпионата Европы в весовой категории до 75 кг. Турнир проходит в Харькове.
Россиянин, который стал чемпионом Европы в данной весовой категории в 2015 году, решением судей проиграл украинцу Александру Хижняку.
Ранее сообщалось, что во время этого боя организаторы турнира усилят меры безопасности.
Турнир завершится 24 июня.