Российский боксер Хамуков не сумел выйти в полуфинал чемпионата Европы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский боксер Петр Хамуков не смог выйти в полуфинал чемпионата Европы в весовой категории до 75 кг. Турнир проходит в Харькове.

Россиянин, который стал чемпионом Европы в данной весовой категории в 2015 году, решением судей проиграл украинцу Александру Хижняку.

Ранее сообщалось, что во время этого боя организаторы турнира усилят меры безопасности.

Турнир завершится 24 июня.