Стадион "Фишт" может стать базой для ФК "Сочи"

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СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Стадион "Фишт" может использоваться в качестве домашней арены для футбольного клуба "Сочи". Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.
"Решение уже фактически принято. Этот стадион останется как футбольный после чемпионата [мира]. Мы планируем, что это будет база команды "Сочи", - сказал он.
Также, по словам Долуды, власти края ведут переговоры с РФС, чтобы дать возможность российским футбольным клубам использовать спортивную инфраструктуру Сочи. "Для этого есть все условия, гостиничный комплекс и инфраструктура", - добавил он.
Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. "Фишт" 19 июня принял матч Австралия - Германия (2:3). В Сочи пройдут еще три игры, в том числе полуфинал. В среду город примет матч Мексика - Новая Зеландия.