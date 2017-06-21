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Стадион "Фишт" может стать базой для ФК "Сочи"

Спорт
21 июня, 16:45 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 21, июня. /ТАСС

По словам вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуды, решение уже фактически принято

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Стадион "Фишт"

Стадион "Фишт"

© Артем Коротаев/ТАСС

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Стадион "Фишт" может использоваться в качестве домашней арены для футбольного клуба "Сочи". Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

"Решение уже фактически принято. Этот стадион останется как футбольный после чемпионата [мира]. Мы планируем, что это будет база команды "Сочи", - сказал он.

Также, по словам Долуды, власти края ведут переговоры с РФС, чтобы дать возможность российским футбольным клубам использовать спортивную инфраструктуру Сочи. "Для этого есть все условия, гостиничный комплекс и инфраструктура", - добавил он.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. "Фишт" 19 июня принял матч Австралия - Германия (2:3). В Сочи пройдут еще три игры, в том числе полуфинал. В среду город примет матч Мексика - Новая Зеландия.

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