БК "Летувос Ритас" возглавил новый директор, в планах - новое название

ВИЛЬНЮС, 21 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Вильнюсский баскетбольный клуб "Летувос Ритас" возглавил литовский предприниматель 43-летний Дарюс Гудялис. Об этом в среду после собрания пайщиков публичного учреждения "Крепшинё Ритас", в управлении которого находится команда, сообщил журналистам мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Вильнюсскому самоуправлению принадлежит один из четырех паев.

"Новый директор выразил пожелание работать в этом качестве не более года", - отметил градоначальник. Гудялису, а также новому правлению предстоит поиск спонсоров и расчет по долгам. Их сумма, по предварительным подсчетам, составляет 3-4 млн евро.

"Намечен годовой переходный период, после чего, видимо, изменится название команды", - сказал Шимашюс. По его словам, пайщики склоняются к тому, чтобы укоротить его до "Ритас".

В сегодняшнем виде оно ассоциируется с названием медиахолдинга "Летувос Ритас" и одноименной газетой, главным редактором которой является экс-президент клуба Гедвидас Вайнаускас. Сначала появилась газета, затем был учрежден клуб.

Вайнаускас подал в отставку с поста президента после скандала с расистскими высказываниями в адрес легионеров из США, игрой которых был недоволен.

"Ритас" по-литовски означает "утро", "Летувос Ритас" - "утро Литвы".