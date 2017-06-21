ООО "ХК "Динамо" готово обсуждать условия контрактов с игроками клуба

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство ООО "Хоккейный клуб "Динамо" выразило готовность обсудить с игроками, тренерами и сотрудниками "Динамо" условия трудовых контрактов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Сергей Федоров.

5 июня ООО "ХК "Динамо", являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. АНО ОХК "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Задолженность по зарплате игрокам за три месяца составляет около 800 млн рублей. Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко ранее сообщил ТАСС, что его организация подала иски в суд, прокуратуру и Следственный комитет по причине невыплаты задолженности.

"Несмотря на то, что ООО "ХК "Динамо" не является правопреемником АНО "ОХК "Динамо", для того, чтобы сохранить динамовский хоккей и максимально помочь игрокам, тренерам и персоналу, мы готовы оказывать правовую и иную поддержку в отстаивании законных интересов работников перед старым работодателем, - сказал Федоров. - Более того, мы абсолютно открыты и приглашаем всех игроков, тренеров и работников клуба для обсуждения условий трудовых контрактов".

Ранее капитан "Динамо" Алексей Терещенко, имеющий действующий контракт с АНО ОХК "Динамо", сообщил, что не будет выступать за команду, пока ему не погасят долги.

По сообщению пресс-службы ВФСО, тренерский штаб "Динамо" во главе с главным тренером Владимиром Воробьевым сохранится практически в полном составе.