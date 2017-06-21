Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Бразилии не сомневается, что Россия успешно подготовится к ЧМ-2018

Спорт
21 июня, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Мишел Темер также выразил убежденность, что грядущий чемпионат мира будет настоящим праздником для болельщиков и пожелал сборным Бразилии и России встретиться в финале соревнования

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мишел Темер

Мишел Темер

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер выразил уверенность, что Россия успешно подготовится к чемпионату мира по футболу в 2018 году и пожелал успехов президенту РФ Владимиру Путину в проведении этого мероприятия.

Смотрите также
Пеле и Алексей Смертин

Пеле надеется, что в финале ЧМ-2018 сыграют сборные Бразилии и России

"Я воспользовался случаем для того, чтобы пожелать господину Путину успехов в проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году. Я не сомневаюсь в том, что Россия сможет подготовить все к намеченному сроку и что чемпионат мира в России будет столь же успешен, как и чемпионат мира в Бразилии в 2014 году", - сказал он на совместной пресс-конференции с российским президентом.

Темер также выразил убежденность, что грядущий чемпионат мира будет "настоящим праздником для болельщиков" и пожелал сборным Бразилии и России встретиться в финале соревнования.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мечеть Кул-Шариф
6
Легенда Сююмбике: болельщикам Кубка конфедераций представили турмаршрут по ночной Казани
Футболисты сборной Германии
17
Сборная Германии обыграла команду Австралии в матче Кубка конфедераций
Артуро Видаль
15
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
2
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
3
Польша приостановила прием российского газа из газопровода "Ямал-Европа"
4
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
5
Рябков заявил об отмене очередного раунда консультаций с замгоссекретаря Шэнноном
6
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
7
"Яндекс" сделал видеоклип в честь юбилея Виктора Цоя
Темы дня
Загрузка...
Реклама