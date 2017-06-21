Президент Бразилии не сомневается, что Россия успешно подготовится к ЧМ-2018

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер выразил уверенность, что Россия успешно подготовится к чемпионату мира по футболу в 2018 году и пожелал успехов президенту РФ Владимиру Путину в проведении этого мероприятия.

"Я воспользовался случаем для того, чтобы пожелать господину Путину успехов в проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году. Я не сомневаюсь в том, что Россия сможет подготовить все к намеченному сроку и что чемпионат мира в России будет столь же успешен, как и чемпионат мира в Бразилии в 2014 году", - сказал он на совместной пресс-конференции с российским президентом.

Темер также выразил убежденность, что грядущий чемпионат мира будет "настоящим праздником для болельщиков" и пожелал сборным Бразилии и России встретиться в финале соревнования.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.