Футболист Ди Мария приговорен к году тюрьмы и штрафу в €2 млн за уклонение от налогов

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Аргентинский футболист французского клуба ПСЖ Анхель ди Мария приговорен к одному году в тюрьме и штрафу в €2 евро после признания своей вины в налоговом мошенничестве. Об этом сообщает британская газета Daily Mirror.
Ди Мария признал себя виновным в двух разных мошеннических преступлениях, наказание по каждому из которых составляет шесть месяцев в тюрьме. Отмечается, что 29-летний аргентинец признан виновным в обмане испанского правительства на сумму в €1,2 миллиона во время его пребывания в мадридском "Реале" с 2010 по 2014 годы.
Согласно испанским законам, обвиняемому могут позволить не отбывать тюремный срок в случае, если преступление совершено впервые, а приговор не превышает двух лет. Ди Мария пошел на сделку с властями, таким образом избежав разбирательства в Верховном суде Испании. Аргентинец заплатит штраф в размере €2 млн.
Ди Мария перешел в ПСЖ из английского "Манчестер Юнайтед" в 2015 году, в минувшем сезоне он провел за клуб 42 матча, в которых забил 14 голов и отдал 15 результативных передач.