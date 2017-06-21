Свищев: законодательная база РФ готова к ратификации конвенции по безопасности на матчах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Законодательная база РФ готова для ратификации конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, в частности футбольных матчей, которую ранее внес в Госдуму президент Владимир Путин. Об этом журналистам заявил в среду член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Сегодня очевидно, что проблема безопасности во время проведения крупных спортивных мероприятий перестала быть проблемой отдельно взятого государства, поэтому формируются национальные и международные системы противодействия хулиганству в различных видах спорта", - подчеркнул депутат.

По его словам, "в конвенции заложен комплексный подход к обеспечению безопасности на объектах спорта, это предполагает разработку планов действий в непредвиденных и чрезвычайных обстоятельствах, выстраивание взаимодействия с болельщиками и местным населением, проверку эффективности таких планов". "Нормативная правовая база отдельного государства должна четко определять, какой государственный орган или организация отвечает за проведение этой проверки, надзор за ее проведением", - отметил он.

"Для реализации конвенции в России уже принят ряд федеральных законов, подготовлены основные подзаконные нормативные правовые акты", - указал политик.

Так, напомнил он, в системе МВД РФ создан и работает национальный футбольный информационный пункт, интегрированный в европейскую сеть, сформированную на территории более 30 государств Европы. "Это дает возможность обмениваться персональным данными, обеспечивать, координировать и осуществлять международное сотрудничество правоохранительных органов в связи с футбольными матчами международного уровня", - отметил Свищев.

О конвенции Совета Европы

Владимир Путин 20 июня внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, в частности футбольных матчей. Документ был подписан от имени РФ в городе Сен-Дени 3 июля 2016 года.

Согласно данным официального сайта Совета Европы, конвенция призвана "содействовать безопасности на футбольных матчах и других спортивных мероприятиях и совершенствовать международное полицейское сотрудничество", а также способствовать вовлечению сотрудников полиции и местных властей "в работу с футбольными клубами и болельщиками для подготовки матчей и искоренения хулиганства". Документом предусматриваются ряд предупредительных мер и наказания за акты насилия и хулиганского поведения, в том числе "запреты стадионам на проведение соревнований, санкции к стране, где было совершено преступление, или к стране проживания либо гражданства правонарушителя, ограничения на выезд за границу на футбольные мероприятия".

Новый договор, отмечается на сайте СЕ, "заменит Европейскую конвенцию о защите зрителей от насилия и хулиганских проявлений на спортивных мероприятиях, в частности футбольных матчах, разработанную в 1985 году после трагедии на стадионе "Эйзель" в Брюсселе, где во время финала Кубка европейских чемпионов между итальянским "Ювентусом" и английским "Ливерпулем" в результате обрушения стены одной из трибун погибли 39 человек, несколько сотен получили ранения.