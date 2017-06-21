МОК объявил о заключении спонсорского соглашения с компанией Intel

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МОК объявил о заключении спонсорского соглашения с компанией IntelСпорт 21 июня, 17:29
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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) заключил спонсорское соглашение с американской компанией Intel, занимающейся производством электронных устройств и компьютерных компонентов. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Подписание соглашения состоялось в среду в Нью-Йорке и рассчитано до 2024 года.
"Intel является мировым лидером в своей области, и мы очень рады идти с этой компанией к будущему на основе передовых технологий, - сказал президент МОК Томас Бах. - Олимпийские игры обеспечивают связь между болельщиками и спортсменами, которые вдохновляют людей по всему миру с помощью спортивных и олимпийских ценностей, дружбы и уважения. Благодаря нашему новому глобальному инновационному партнерству с Intel болельщики на стадионе и зрители во всем мире скоро смогут ощутить волшебство Олимпийских игр совершенно новыми путями".
Ранее МОК расторг соглашение с американской корпорацией McDonald's, которая была спонсором МОК с 1976 года.