Российский велогонщик Закарин не примет участие в "Тур де Франс"

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский велогонщик команды "Катюша-Альпесин" (Katusha Alpecin) Ильнур Закарин не примет участие в многодневной гонке "Тур де Франс". Состав команды опубликован на ее официальном сайте.
В состав вошли немцы Томи Мартин, Рик Цабель, Нильс Политт, норвежец Александер Кристофф, австриец Марко Халлер, швейцарец Рето Холленштейн, хорват Роберт Кишерловски, голландец Мауриц Ламмертинк, португалец Тиагу Машаду.
Закарин в мае занял пятое место в генеральной классификации многодневки "Джиро д'Италия".
"Тур де Франс" пройдет с 1 по 23 июля.