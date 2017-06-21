Российский боксер Тищенко вышел в полуфинал чемпионата Европы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский боксер Евгений Тищенко вышел в полуфинал чемпионата Европы в весовой категории до 91 кг. Турнир проходит в Харькове.

Россиянин победил венгра Адама Гамори. Тищенко гарантировал себе медаль соревнований.

Тищенко является действующим олимпийским чемпионом (2016), чемпионом мира (2015) и Европы (2015) в данной весовой категории.

Турнир завершится 24 июня.