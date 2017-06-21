Сборная России проиграла команде Нидерландов в четвертьфинале Кубка мира по баскетболу 3x3

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России уступила команде Нидерландов со счетом 13:15 в четвертьфинале Кубка мира по баскетболу в формате 3х3, который проходит во французском Нанте.

Сборная России в составе Ильи Александрова, Василия Федосова, Дмитрия Крюкова, Лео Лагутина вышла в плей-офф со второго места в группе А, одержав три победы в четырех матчах.

В полуфинале сборная Нидерландов встретится с командой Словении.

Ранее женская сборная России вышла в полуфинал турнира, обыграв действующего победителя Кубка мира команду Чехии со счетом 22:13. В полуфинале российская команда встретится со сборной Нидерландов.

Международный олимпийский комитет на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3х3.