Утвержден план предсезонной подготовки московского клуба КХЛ "Динамо"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Главный тренер московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Владимир Воробьев утвердил план предсезонной подготовки команды. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо".

С 4 июля начнется углубленное медицинское обследование команды, тесты и тренировки на земле. Затем команда вылетит в Белоруссию, где в Пинске проведет учебно-тренировочные сборы и примет участие в турнире, который пройдет в Минске. После возвращения в Москву команда проведет тренировки на учебно-тренировочной базе "Динамо" в Новогорске, а также товарищеские игры с хабаровским "Амуром". Завершится предсезонная подготовка участием в Кубке мэра Москвы во дворце спорта "Мегаспорт".

"Хочу отметить, что, несмотря на волнения последних недель, мы выходим на рабочий график, оснований для беспокойства общественности и болельщиков нет", - сказал Воробьев.

5 июня ООО "ХК "Динамо", являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. АНО ОХК "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Задолженность по зарплате игрокам за три месяца составляет около 800 млн рублей. Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко ранее сообщил ТАСС, что его организация подала иски в суд, прокуратуру и Следственный комитет по причине невыплаты задолженности.