Базу для тренировок для яхтсменов-олимпийцев планируют открыть в Севастополе в 2017 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Севастополя поддержали предложение президента Всероссийской федерации парусного спорта Владимир Силкина об открытии в 2017 году в городе тренировочной базы для яхтсменов-олимпийцев. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Севастополя по итогам встречи врио губернатора Дмитрия Овсянникова и Владимира Силкина.

"Поддержку главы города нашло предложение (Силкина - прим. ТАСС) уже в этом году создать в Севастополе филиал петербургской Академии парусного спорта, в которой будет обучаться новое поколение спортсменов. Филиал также станет современной базой тренировки олимпийской сборной по парусному спорту. Для размещения базы руководство федерации рассматривает ряд вариантов, в частности площадки в бухтах Омега и Казачья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что федерация планирует проводить в Севастополе регулярные тренировочные сборы спортсменов-олимпийцев. "С главой Севастополя мы договорились, что здесь будут проводиться регулярные тренировочные сборы молодежной сборной. Мы отдельно будем развивать несколько направлений водного спорта, в которых используется доска, в частности виндсерфинг. Особое внимание будет уделяться развитию детского парусного спорта", - приводит пресс-служба слова Силкина.

Как отметил Овсянников, Севастополь обладает всеми условиями для тренировки будущих олимпийских чемпионов. "Нам необходимо развивать яхтенную инфраструктуру и создавать условия для тренировки спортсменов", - сказал врио губернатора.