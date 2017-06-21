Мужская сборная России победила норвежцев на командном чемпионате мира по шахматам

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России победила норвежцев со счетом 3:1 в пятом туре командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ханты- Мансийске.
Владимир Федосеев обыграл Ларса Оскара Хауге, Никита Витюгов - Фроде Элснесса. Вничью закончились партии между Петром Свидлером и Арьяном Тари, Яном Непомнящим и Фроде Уркедалем. В других встречах турки сыграли вничью с китайцами (2:2), белорусы - с американцами (2:2), поляки победили украинцев (3:1), индийцы - египтян (2,5:1,5).
В женском турнире встреча между сборными России и США закончилась вничью (2:2). Александра Костенюк играла с Анной Затонских, Катерина Лагно - с Сабиной-Франческой Фойшор, Александра Горячкина - с Катериной Немцовой, Ольга Гиря - с Акшитой Горти. В других встречах сборная Китая разгромила команду Грузии (4:0), вьетнамки победили азербайджанок (2,5:1,5), представительницы Индии - египтянок (3:1), а шахматистки Польши и Украины сыграли вничью (2:2).
Мужская сборная России занимает первое место после пяти туров с девятью очками. В женском турнире лидируют сборные России и Украины, в активе которых по восемь очков.
Матчи турнира проходят на четырех досках, победитель получает два очка, за ничью команды получают по очку. При равенстве баллов в первую очередь учитывается сумма индивидуальных очков на всех досках, а затем - личные встречи. Чемпионат мира завершится 26 июня.