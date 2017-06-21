Карякин дважды сыграл вничью и потерпел поражение на старте этапа "Гран-тура" в Париже

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с болгарином Веселином Топаловым и американцем Хикару Накамурой, а также проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову в быстрых шахматах на первом этапе серии "Гран-тур", который проходит в Париже.

В первом круге вничью закончились партии между американцем Хикару Накамурой и Шахрияром Мамедьяровым, россиянином Александром Грищуком и норвежцем Магнусем Карлсеном. Американец Уэсли Со победил американца Фабиано Каруану, француз Максим Вашье-Лаграв - француза Этьена Бакро. Во втором круге Карлсен победил Мамедьярова, Уэсли - француза Бакро, Топалов - Каруану, Грищук сыграл вничью с Вашье-Лагравом. В третьем круге Карлсен победил Вашье- Лаграва, Накамура - Каруану, Бакро сыграл вничью с Топаловым, Грищук - с Со.

Первое место после трех стартовых туров занимают Карлсен и Со, набрав по пять очков. Третьим идет Накамура (4 очка), четвертым - Топалов (4), пятым - Мамедьяров (3), шестым - Вашье-Лаграв (3), седьмым - Грищук (3), восьмым - Карякин (2), девятым - Бакро (1), десятым - Каруана (0).

Однокруговой турнир по быстрым шахматам проходит с 21 по 23 июня, контроль времени - 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. Блиц пройдет в два круга 24-25 июня, участники получат по 5 минут на партию с добавлением трех секунд на каждый ход.

"Гран-тур" является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году будет состоять из пяти этапов. Сразу после завершения турнира в Париже состоится этап в бельгийском Левене - также по быстрым шахматам и блицу. В августе пройдут два этапа в американском Сент-Луисе - "классический" Кубок Синкфилда и турнир по быстрым шахматам и блицу. Наконец, в ноябре- декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне.

Общий призовой фонд тура составляет 1,2 млн евро, из которых в Париже будут разыграны €150 тысяч. Победитель турнира получит 37,5 тыс. евро.