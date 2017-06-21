Российский боксер Собылинский не сумел выйти в полуфинал чемпионата Европы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Собылинский не смог выйти в полуфинал чемпионата Европы в весовой категории до 69 кг. Турнир проходит в Харькове.

Россиянин единогласным решением судей проиграл англичанину Пэту Маккормаку.

Турнир завершится 24 июня.