Российский боксер Гаджимагомедов вышел в полуфинал чемпионата Европы

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, заменивший депортированного с Украины россиянина Георгия Кушиташвили, вышел в полуфинал чемпионата Европы в весовой категории до 81 кг. Турнир проходит в Харькове.
Россиянин победил англичанина Томаса Харта. Гаджимагомедов гарантировал себе медаль соревнований. В следующем круге он встретится с победителем противостояния, в котором встретятся белорус Михаил Даухалявец и хорват Дамир Плантич.
Гаджимагомедов заменил на турнире депортированного с территории Украины Георгия Кушиташвили, которому в прошлую среду было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также на Украину не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков.
Турнир завершится 24 июня.