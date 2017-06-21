Российский боксер Бабанин вышел в полуфинал чемпионата Европы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский боксер Максим Бабанин вышел в полуфинал чемпионата Европы в весовой категории свыше 91 кг. Турнир проходит в Харькове.

Россиянин победил Алексея Заватина из Молдавии. Бабанин гарантировал себе медаль соревнований. В следующем круге он встретится с победителем боя, в котором встретятся украинец Виктор Выхрист и румын Михай Нистор.

Турнир завершится 24 июня.