Федерация компьютерного спорта России получила аккредитацию Минспорта

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Комиссия Министерства спорта РФ по аккредитации общероссийских федераций приняла решение выдать аккредитацию Федерации компьютерного спорта России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Отмечается, что аккредитация выдана федерации сроком на один год.
После выхода соответствующего приказа федерация будет иметь эксклюзивное право разрабатывать правила по виду спорту и вносить их на утверждение в Минспорт, вносить изменения в единую всероссийскую спортивную классификацию, которая содержит критерии присвоения разрядов и званий, по компьютерному спорту, подавать соревнования в единый календарный план Минспорта и проводить официальные чемпионаты и Кубки России, а также международные соревнования, формировать сборную России, устанавливать квалификационные требования для судей по виду спорта.
Также отмечается, что Федерация компьютерного спорта России приступает к подготовке первого официального чемпионата России по компьютерному спорту.