Футболисты "Зенита" проиграли софийскому ЦСКА в первом матче под руководством Манчини

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургский футбольный клуб "Зенит" потерпел поражение от софийского ЦСКА со счетом 1:2 в товарищеском матче на сборах в Австрии.

В составе "Зенита" отличился Андрей Панюков (16-я минута). У ЦСКА голы забили Фернанду Каранга (45) и Кевин Меркадо (64).

Матч стал первым для петербургского клуба под руководством нового тренера Роберто Манчини. Итальянский специалист был назначен главным тренером "Зенита" 1 июня. Контракт специалиста с клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два года. Как ранее сообщили ТАСС источники, знакомые с условиями контракта итальянца, его зарплата составит 4,5 млн евро в год.