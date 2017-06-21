Полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич проверил готовность объектов ЧМ-2018 в Саранске

ПЕНЗА, 21 июня. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич проинспектировал в среду строящиеся объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года в Саранске и оценил развитие инфраструктуры столицы Мордовии.

"В рамках подготовки к мундиалю решается большое количество социальных вопросов, строятся новые микрорайоны, приводятся в порядок аэропортовый комплекс, это радует нас. Тем более, что все объекты, запланированные к чемпионату, будут сданы в Мордовии в срок и уже в этом году", - сказал Михаил Бабич после осмотра стадиона "Мордовия-Арена".

Врио Главы республики Мордовия Владимир Волков сообщил полпреду президента в ПФО, что в рамках подготовки к чемпионату в республике реализуется уникальная строительная программа - в Саранске строится целый жилой микрорайон "Тавла", во время чемпионата мира новостройки станут объектами размещения команд и болельщиков и будут работать как четырехзвездные гостиницы, а в режиме наследия, здания станут социальным жильем и будут переданы участникам социальных программ и многодетным семьям республики. Михаил Бабич поинтересовался условиями льготной ипотеки, действующей в Мордовии. Руководитель региона пояснил, что в здесь реализуется уникальная антикризисная программа льготной ипотеки под 5% годовых, которая позволила сохранить темпы строительства и привлечь в отрасль дополнительные инвестиции в сумме 4 млрд рублей.

Город-организатор чемпионата мира по футболу Саранск ведет сейчас строительство стадиона "Мордовия - Арена", готовность которого за год до начала чемпионата мира по футболу составляет 70%, и все работы на нем ведутся в соответствии с графиком. Среди других объектов инфраструктуры, строящихся к чемпионату мира в Саранске, возведение гостиничного фонда и жилого микрорайона "Тавла", который во время турнира будет работать в качестве зоны размещения организаторов и участников мероприятия, а в режиме наследия станет современным благоустроенным микрорайоном, квартиры в котором получат участники государственных социальных программ в Мордовии.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа турнира.