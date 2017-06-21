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Футболист сборной Эфиопии Гаточ Паном стал игроком "Анжи"

Спорт
21 июня, 22:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Соглашение рассчитано на три года

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Эфиопии Иеч Гаточ Паном перешел в футбольный клуб "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.

Соглашение рассчитано на три года.

С 2013 года футболист выступал за клубы чемпионата Эфиопии. В активе 22-летнего полузащитника 29 матчей за национальную сборную Эфиопии, в которых он забил семь голов.

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