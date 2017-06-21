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Мужская сборная Сербии стала победителем Кубка мира по баскетболу в формате 3x3

Спорт
21 июня, 23:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В финале турнира сербы победили команду Нидерландов со счетом 21:18

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мужская сборная Сербии выиграла Кубок мира по баскетболу в формате 3x3, который проходил во французском Нанте.

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В финале турнира сербы победили команду Нидерландов со счетом 21:18. Третье место заняла сборная Франции, победившая словенцев - 18:17. Россияне проиграли в четвертьфинале голландцам - 13:15.

У женщин победителем Кубка мира стала сборная России. В финале россиянки выиграли у команды Венгрии со счетом 19:12. Бронзовым призером стала сборная Украины.

Международный олимпийский комитет на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3х3.

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