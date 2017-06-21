Мужская сборная Сербии стала победителем Кубка мира по баскетболу в формате 3x3

Мексиканский футболист доставлен в больницу после травмы в игре Кубка конфедерацийСпорт 21 июня, 23:55
Кириленко поздравил женскую сборную России с победой на Кубке мира по баскетболу 3x3Спорт 21 июня, 23:49
Тренер Хадсон разочарован поражением Новой Зеландии от Мексики в матче Кубка конфедерацийСпорт 21 июня, 23:46
Мексиканских болельщиков попросили не выражаться на матчах Кубка конфедерацийСпорт 21 июня, 23:43
Сборная, за которую не стыдно: российские футболисты не сдержали только РоналдуСпорт 21 июня, 23:27
По мотивам сериала "Аббатство Даунтон" планируют снять полнометражный фильмКультура 21 июня, 23:26
Парламентарии РФ и Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношенияМеждународная панорама 21 июня, 23:11
Сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии в матче Кубка конфедерацийСпорт 21 июня, 23:01
Ученые вырастили ягненка в искусственной маткеСоциальная ответственность 21 июня, 22:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мужская сборная Сербии выиграла Кубок мира по баскетболу в формате 3x3, который проходил во французском Нанте.
В финале турнира сербы победили команду Нидерландов со счетом 21:18. Третье место заняла сборная Франции, победившая словенцев - 18:17. Россияне проиграли в четвертьфинале голландцам - 13:15.
У женщин победителем Кубка мира стала сборная России. В финале россиянки выиграли у команды Венгрии со счетом 19:12. Бронзовым призером стала сборная Украины.
Международный олимпийский комитет на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3х3.